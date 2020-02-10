Скажите мне, интересуетесь ли вы космосом, и я скажу, насколько хорош ваш вкус, сказал великий русский ученый Циолковский. Перефразируя это высказывание, тот, кто не интересуется русалками, не может быть человеком с хорошим вкусом.
понедельник, 10 февраля 2020 г.
Умные валентинки будущего
Мы стоим на пороге великого дня - Дня Всех Влюбленных, широко известного и любимого многими "Дня Св. Валентина". В этот радостный для всей нашей страны день любовники всех цветов кожи и возрастов одаривают друг друга зловещими, но бесконечно прекрасными валентинками - символами самой сильной любви и привязанности.
История этого праздника уходит корнями в глубину веков, ведь не только в наши дни люди охотно дарят друг другу валентинки. Были и раньше такие обычаи. Будут и в будущем.
Что привнесет будущее в этот праздник, сложно сказать. Может быть, будут изобретены высокотехнологичные валентинки, микрочипы, передаваемые влюбленными друг другу во время поцелуя. Умные валентинки, нано-роботы, смогут самостоятельно найти путь к сердцу партнера.